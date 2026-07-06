長濱ねる、涼しげな浴衣姿にファン反響「似合いすぎる、可愛い」 | RBB TODAY

女優の長濱ねるのスタッフ公式X（旧ツイッター）が更新。長濱の涼しげな浴衣姿のオフショットを公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
「sweet夏祭りイベントありがとうございました！」と綴り公開されたのは、白地に黒のレトロな柄の浴衣に身を包み、「Sweet ～夏祭り～ 2026」のハート型パネルを手にした長濱の姿。ショートボブの髪型とも相まって、夏らしさ満開の爽やかな1枚となっている。
長濱はヒロインを務める映画『ラブ≠コメディ』が公開されたばかり。投稿では「明日も『ラブ≠コメディ』公開記念舞台挨拶よろしくお願いします」と、精力的に続く作品のPRについても呼びかけた。
長濱ねるポスター芸術のパネルのキャンバスの壁画の誕生日のギフトの家のアートワーク.-12x18inch(30x45cm)-Unframe-style
￥2,207
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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三浦璃来＆木原龍一、初のゆかた姿を披露！『家庭画報8月号』7月1日発売 | RBB TODAY
ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリストのフィギュアスケアペア、三浦璃来と木原龍一が『家庭画報8月号』で初のゆかた特集に登場。浜辺の古民家で撮影し、5枚のゆかたを着用。インタビューでは「混んでない花火大会」で遊びたいと答えた。
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