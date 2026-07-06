長濱ねる、涼しげな浴衣姿にファン反響「似合いすぎる、可愛い」 | RBB TODAY

女優の長濱ねるのスタッフ公式X（旧ツイッター）が更新。長濱の涼しげな浴衣姿のオフショットを公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

「sweet夏祭りイベントありがとうございました！」と綴り公開されたのは、白地に黒のレトロな柄の浴衣に身を包み、「Sweet ～夏祭り～ 2026」のハート型パネルを手にした長濱の姿。ショートボブの髪型とも相まって、夏らしさ満開の爽やかな1枚となっている。

長濱はヒロインを務める映画『ラブ≠コメディ』が公開されたばかり。投稿では「明日も『ラブ≠コメディ』公開記念舞台挨拶よろしくお願いします」と、精力的に続く作品のPRについても呼びかけた。

※長濱ねる、涼しげな浴衣姿のオフショットを公開

※長濱ねる、浴衣姿でヨーヨーすくい