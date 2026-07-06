 長濱ねる、涼しげな浴衣姿にファン反響「似合いすぎる、可愛い」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

長濱ねる、涼しげな浴衣姿にファン反響「似合いすぎる、可愛い」

エンタメ ブログ
注目記事
長濱ねる【写真：竹内みちまろ】
  • 長濱ねる【写真：竹内みちまろ】

　女優の長濱ねるのスタッフ公式X（旧ツイッター）が更新。長濱の涼しげな浴衣姿のオフショットを公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

　「sweet夏祭りイベントありがとうございました！」と綴り公開されたのは、白地に黒のレトロな柄の浴衣に身を包み、「Sweet ～夏祭り～ 2026」のハート型パネルを手にした長濱の姿。ショートボブの髪型とも相まって、夏らしさ満開の爽やかな1枚となっている。

　長濱はヒロインを務める映画『ラブ≠コメディ』が公開されたばかり。投稿では「明日も『ラブ≠コメディ』公開記念舞台挨拶よろしくお願いします」と、精力的に続く作品のPRについても呼びかけた。

※長濱ねる、涼しげな浴衣姿のオフショットを公開

※長濱ねる、浴衣姿でヨーヨーすくい


】未来を照らすコトバ ビジネスと人生、さらには社会を変える51のキーワード「特典:NTT Group BIBLIOTHECA -THE WEEKEND LIBRARY -番組特製ポストカード(山口周・長濱ねる)1枚入り」
￥2,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

長濱ねるポスター芸術のパネルのキャンバスの壁画の誕生日のギフトの家のアートワーク.-12x18inch(30x45cm)-Unframe-style
￥2,207
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

三浦璃来＆木原龍一、初のゆかた姿を披露！『家庭画報8月号』7月1日発売 | RBB TODAY
画像
ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリストのフィギュアスケアペア、三浦璃来と木原龍一が『家庭画報8月号』で初のゆかた特集に登場。浜辺の古民家で撮影し、5枚のゆかたを着用。インタビューでは「混んでない花火大会」で遊びたいと答えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/01/250071.html続きを読む »

SKE48・鎌田菜月、今年初の浴衣姿に「和装が似合う」「めっちゃ浴衣美人」の声 | RBB TODAY
画像
SKE48の鎌田菜月が5月25日、インスタグラムで今年初の浴衣姿を公開。有松絞りの浴衣と日傘を身に着けた夏らしい写真をアップし、ファンから「浴衣が似合う」「和装が映える」と絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/04/248871.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

欅坂46

ピックアップ

page top