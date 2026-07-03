森香澄、美背中際立つ黒ドレス姿！……初の美容本『戦略的かわいいの作り方』先行カット | RBB TODAY

森香澄が初の美容本『戦略的かわいいの作り方 －森 香澄のかしこい美容メソッド－』が、2026年9月1日（火）に小学館『美的』編集部より発売する。

予約段階から大きな反響を呼んでいる本書より、先行カット3点が解禁された。公開されたカットには、森の「どすっぴん」の素顔と、自身の手で仕上げた「ナチュ盛り」メイクの仕上がりが収められている。「顔に凹凸がない平凡な顔」と自己分析する森が、その素材を最大限に活かしてメイクで「盛る」独自のテクニックが詰め込まれている。

また、ほっそりとした二の腕や引き締まったお腹、美しい背中が際立つ大胆な黒ドレス姿も公開。SNSで話題を呼んだ「−7kg」のダイエットを経て、現在も無理なく体型をキープしているという森の最新ボディメソッドにも注目が集まっている。本書には50枚以上の撮り下ろし写真が収録されており、透明感あふれるブルードレス姿やランジェリーカット、キャミドレス姿など多彩な表情が楽しめる。

さらに、透明感を損なわない美容医療のオーダー方法や愛用カラコンなど初公開の情報も充実。自分の魅力を最大化するためのマインドキープ術についても深くインタビューしており、外見・内面の両面から「計算され尽くされたかわいさ」に迫る内容だ。

本書の帯コメントは指原莉乃さんが担当。「今日から『森 香澄と同じ生活』させてもらいます！」とのコメントが先行公開されている。

発売を記念したイベントも開催予定。東京・代官山 蔦屋書店では2026年9月5日（土）に、森さんと直接美容について語り合えるトークショー「森 香澄と美容の本音トーク」と発売記念お渡し会が実施予定。さらに、大阪（HMV&BOOKS NAMBA・9月6日）、名古屋（星野書店・9月13日）、福岡（HMV&BOOKS HAKATA・9月27日）の4都市でもお渡し会が開催予定だ。