たった1日で4kg減?!双子育てる“シンママ”韓国女優、驚きの体重変化を告白「昨日まで50kgだったのに…」 | RBB TODAY

女優ハン・グルが、1日で体重が4kg減ったと明かした。

7月3日、ハン・グルは自身のインスタグラムのストーリーズに体重計の写真を投稿した。

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公開された写真の体重計には、46.6kgという体重が表示されており、注目を集めた。

ハン・グルは「私の体重は1日に平均3～4kgほど変動する」とコメント。さらに「みんな最初は信じないけど、そばで見ると本当に不思議がる」とし、「昨日まで50kgだったのに、1日食事を控えたら今朝は46kg台」と明かした。

（写真＝ハン・グルInstagram）

続けて「私が1日に食べる量だけで3～4kgあるみたい」とし、「自分でも不思議な私」と付け加えた。

これに先立ち、ハン・グルはYouTubeを通じて、3年前の体重が41kgだったと明かしていた。また、短期間で体重が増え、現在は49～50kgになったという近況も伝えていた。

彼女はダイエットについて「最近は（ダイエットに対する）考え方がかなり変わった」と伝え、「今は、実生活で毎日続けられることだけを実践している。無理はしない」と語った。

なお、ハン・グルは2015年に9歳年上の一般人実業家と結婚し、2017年に双子の男女を出産。しかし結婚7年目となる2022年に離婚を発表した。その後は、テレビやSNSを通じて活発に活動を続けながら、一人で双子の子どもたちを育てている。

（記事提供＝OSEN）

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