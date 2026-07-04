BOYNEXTDOOR、初の釜山単独コンサートが“全席完売”を記録！熱い人気に応え追加公演決定 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、初の釜山（プサン）コンサートを“完売”させた。

この人気に応え、1公演を追加する。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT

7月3日、BOYNEXTDOOR側はWeverseを通じて、初のワールドツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’」釜山公演の追加開催を発表した。

今月1日に行われた一般販売でチケットが全席完売したことを受け、7月31日の公演を追加することになった。新たに追加された公演のチケット販売は、7月8日20時に開始される。

これにより、彼らは7月31日から8月2日までの3日間、釜山・社稷（サジク）室内体育館のステージに立つ。デビュー後、釜山で行う初の単独コンサートとなる。

（画像提供＝KOZエンターテインメント）

今回の公演追加により、「KNOCK ON Vol.2」は計24都市・35公演規模へと拡大した。ソウルを皮切りに、釜山、日本6都市、北米10都市、アジア6都市などを巡る予定で、現在チケット販売が行われたソウルと釜山公演はいずれも完売し、高い人気を実感させている。

昨年、初ツアーを成功させ、大型音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」のステージも制覇し、最近では1stフルアルバム『HOME』の活動を通じて優れた実力を証明したBOYNEXTDOOR。今回のワールドツアーで“公演強者”としてどのような姿を見せるのか、世界中から期待が集まっている。

なお、4作連続ミリオンセラーおよび米「Billboard 200」6作連続チャートインという快挙を達成した今回の新アルバムのタイトル曲『VIRAL』は、6月の新曲の中で唯一、Melon月間チャートにランクインした。現在は韓国プロ野球LGツインズの公式応援歌としても広く愛されている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【写真】「ギャップがたまらん…」テサン、胸キュン自然体ショット

■【写真】王子様降臨！ソンホ、白スーツ×金髪で放つ圧倒的オーラ

■【写真】リウ、“オレンジヘア”で愛犬と癒しSHOT