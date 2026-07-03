 橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ主演、ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』7月27日配信開始　Netflix世界配信も決定 | RBB TODAY
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橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ主演、ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』7月27日配信開始　Netflix世界配信も決定

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　AbemaTVは2026年7月2日、ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』を同年7月27日（月）夜8時より無料配信開始すると発表。あわせて、作品の世界観を映し出したイメージショット3枚を公開した。

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　本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘での"非日常のバカンス"を通じてミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ちていくひと夏の"デトックス・ロマンス"を描く作品。「人生には休みが必要だ」というメッセージを込めた、笑って泣けるストーリーだ。

　

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　主人公・星野緑を演じるのは、国民的女優として知られる橋本環奈。美容クリニックの受付として働いていたものの、クリニックの倒産により突如無職となり、亡き祖母が残した別荘で「人生のバカンス」を過ごすことになる恋に奥手なしっかり者を演じる。一方、別荘のミステリアスな管理人・西上役を務めるのは、日本でも爆発的な人気を誇る韓国俳優のチェ・ジョンヒョプ。浮世離れした雰囲気を纏う西上が別荘を守り続ける「本当の理由」が物語の核心に迫る重要な点である。

　

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　また、本作は漫画家・東村アキコが自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を一手に担っている。東村アキコならではの独自の世界観と感性が、映像作品としてどのように表現されるか、大きな期待が寄せられている。1話15分・全18話で、毎週月曜日・水曜日・金曜日の夜8時に「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料配信。

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　さらに、2026年7月31日（金）よりNetflixでの世界配信も決定している。


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