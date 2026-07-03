フジテレビ新ドラマ『Tokyo middle 30』ポスター解禁＆中島颯太・阪本奨悟・天野優の出演が決定 | RBB TODAY

フジテレビは、7月22日（水）22時より放送開始となる新ドラマ『Tokyo middle 30』のポスタービジュアルを解禁するとともに、新たなキャストとして中島颯太（FANTASTICS）、阪本奨悟、天野優の3名の出演を発表した。

本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作とした日本版オリジナルリメイク作品だ。

地方都市から憧れの東京にやってきた35歳の女性3人が、恋・仕事・家庭といった思い通りにはいかない現実に直面しながら、自分らしい人生を模索していく恋愛ヒューマンドラマとなっている。

主演は仲里依紗、のん、深川麻衣の3人が務め、それぞれ佐倉麻紀、山地遥、永野薫子を演じる。高校の同級生として「ズッ友」を誓い合った3人が、35歳という人生の分岐点で再会し、自身の弱さや後悔、本当の気持ちと向き合っていく姿が描かれている。

今回解禁されたポスタービジュアルでは、3人が窓越しに東京の街を見つめる姿が印象的。窓ガラスに映り込む行き交う人々や光を背景に、満たされないものを抱えながらも何かをつかもうとするような3人のまなざしが静かに揺れており、「この街で、いまも自分らしさを探している。」というコンセプトが表現されている。

そして、新たなキーパーソンとして3名が発表された。中島颯太（FANTASTICS）は、深川演じる薫子の職場である小学校で働く同僚・長野郁役を担当。ちょっぴり生意気で距離感近めな「子犬系男子」を演じる。

阪本奨悟は、のん演じる遥が働くアパレルショップの店員・下川ゆずき役として出演。遥の良き相談相手として常に隣で支える頼れる同僚を演じる。

天野優は、仲演じる麻紀と渡辺大知演じる宗司の息子・佐倉宗太役を担当。やんちゃで手がかかりながらも愛くるしい男の子を熱演する。

脚本は『東京ラブストーリー』（2020年）や実写版『【推しの子】』を手がけた北川亜矢子が担当し、主題歌はふみの「東京」が起用。『Tokyo middle 30』は毎週水曜22時～22時54分に放送される。