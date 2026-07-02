染谷将太、NHK朝ドラ『ブラッサム』に出演決定　文士・西尾一路役で石橋静河と切磋琢磨 | RBB TODAY

NHK大阪放送局は2026年7月2日、2026年秋に放送開始予定の連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者発表第6弾として、俳優・染谷将太が文士・西尾一路（にしお・いちろ）役で出演することを発表した。

西尾一路は、新進気鋭の若き小説家という役柄です。主人公・葉野珠（はの・たま）と同じ出版社に出入りしていたことで知り合い、彼女の作家としての才能をいち早く見抜く。やがて互いに切磋琢磨し合う仲へと発展していく重要な人物として描かれている。

染谷さんはコメントの中で「力強く魅力的に生き抜く葉野珠の人生のページに関われることを、とても嬉しく、胸が高鳴る思いでおります」と喜びを語った。また「西尾一路は素直で正直、そして一直線な男。石橋静河さん演じる珠にどんな影響を与えられるか、日々妄想しております」と役への意気込みも示している。

『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公・葉野珠は1897年（明治30年）に山口県岩国に生まれ、幼くして実母を亡くし、代用教員として働くも解雇される。上京後、小説の懸賞応募をきっかけに作家の道を切り開いていく。関東大震災や戦争、結婚・離婚、倒産・借金といった数々の困難を乗り越えながら、自由を求めて生き続ける女性の姿を描く。

主演は石橋静河さんが務め、加賀まりこさん、松たか子さん、国仲涼子さん、渡部篤郎さんらが出演。脚本は櫻井剛さんと小松與志子さんが担当し、原作はないオリジナル作品だ。

放送は2026年秋を予定しており、今後もキャスト情報などの発表が続く見込みだ。