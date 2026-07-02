4年間苦しめられた強制わいせつ疑惑に進展　ハン・ジサン、検察の公訴状で「犯罪事実なし」と再確認 | RBB TODAY

俳優ハン・ジサンの私生活疑惑について、犯罪ではなかったことが検察の公訴状で改めて確認された。

最近、韓国では検察の公訴状が公開された。

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ハン・ジサンが過去に提起された疑惑で罪を犯した事実はなく、犯罪による処罰を受けた事実もないことが明記されたと伝えられている。

ハン・ジサンは2020年、ある女性から強制わいせつをしたと主張され、芸能活動に少なからぬ影響を受けた。その後、関連内容はネット上で拡散された。

さらに最近では、成均館（ソンギュングァン）大学の講師任用取り消しをめぐる過程で再びこの問題が取り上げられ、事実と異なる内容が再拡散されたことで名誉毀損の被害を受けたという。

なお、ハン・ジサンは今年、母校である成均館大学・演技芸術学科の講師に任用される予定だった。しかし、過去の騒動を理由に学生から反発の声が上がり、大学側は最終的に任用を取り消した。当時、大学側は司法機関によって犯罪事実は認められなかったことも考慮したと説明していたが、世論への配慮などから講師交代を決定していた。

（写真提供＝OSEN）ハン・ジサン

公訴状によると、被告は2020年11月から2024年9月まで、自身のSNSを通じてハン・ジサンに関する虚偽の内容を繰り返し投稿したとされる。また、海外の主要メディアに虚偽の内容を含むメールを送信するなど、継続的に名誉を毀損した疑いが持たれている。

検察は、被告がハン・ジサンを誹謗する目的で情報通信網を利用して虚偽事実を公然と流布し、名誉を毀損したほか、俳優としての公演出演などの業務を妨害したと判断したため起訴した。

これに先立ち、虚偽投稿の作成に関与した一部の悪質な投稿者には罰金刑が言い渡されている。今回の公訴状は、その後も続いたデマの流布や誹謗中傷について、検察が改めて刑事責任を問う事例として注目されている。

ハン・ジサンはこれまで、自身の潔白を証明するため法的対応を続けてきた。今年3月には個人YouTubeチャンネルで経緯を説明し、最初に一方的な主張をした人物が、ハン・ジサンの違法行為はなかったとの趣旨で話した録音データなども公開した。

今回の公訴状公開により、一連の騒動は新たな局面を迎えることになった。検察は公訴状で、ハン・ジサンに犯罪事実がなかったことを明記するとともに、デマの流布が俳優の名誉と業務に被害をもたらしたと判断した。

ハン・ジサンの所属事務所は、「公人だからといって、事実ではない主張や無分別な人格攻撃に耐えなければならない理由はない」とコメント。続いて「今回のことがきっかけでハン・ジサンの名誉が回復され、根拠のないデマの流布やオンライン上での魔女狩りが繰り返されないことを願う」と強調した。

また今後も、悪意ある名誉毀損行為に対しては一切の善処なく厳正に対応していく方針を示している。

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