BTS・V、今度は“世界一売れる蒸留酒”の顔に！「JINRO」グローバルアンバサダーに抜擢 | RBB TODAY

BTSのVが、韓国の焼酎（ソジュ）ブランド「JINRO」の“顔”になる。

韓国の酒造会社「ハイト眞露」は7月3日、VをJINROのグローバルアンバサダーに選定したと明らかにした。

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今回の起用により、Vは韓国国内はもちろん、海外市場でもJINROの大衆化をけん引する中心的な役割を担うことになる。

ハイト眞露側は、グローバルNo.1焼酎ブランドとしての競争力をさらに強化し、世界各国の消費者により親しみやすくアプローチするため、Vをグローバルアンバサダーに選んだ。

Vは韓国国内にとどまらず、世界の舞台で幅広い影響力を発揮しているトップクラスのアーティストだ。唯一無二の魅力とトレンドをリードする感覚で、世界中のファンから熱い支持を受けている。

特に、Vが持つ洗練された多彩な魅力は、JINROが追求する「若くトレンディな感性」と高い相乗効果を生み出すものと期待されている。ブランドとの高い親和性をもとに、世界中の消費者との深い共感を形成する見通しだ。

（写真提供＝ハイト眞露）

今後、Vはグローバルアンバサダーとして、韓国国内外で展開される多彩なマーケティング活動に参加する。ハイト眞露はVとともにグローバル消費者との接点を広げ、世界市場におけるJINROのブランド認知度と好感度をさらに高める考えだ。

ハイト眞露海外事業本部のファン・ジョンホ専務は「VはJINROが追求するブランド価値と感性を最も完璧に表現できる人物」とし、「今後、Vとともにさまざまな活動を展開し、グローバル消費者とより近くでコミュニケーションを取りながら、JINROの大衆化を持続的に拡大していきたい」と伝えた。

なお、JINROは2019年の発売以降、すっきりとした味わいと親しみやすい「ヒキガエル」キャラクターを前面に出した差別化されたマーケティングでZ世代をつかみ、今年2月に累計販売26億本（1秒に12本販売）を突破した。

また、焼酎輸出統合ブランド「JINRO」は、イギリスの酒類専門メディア『Drink International』が発表した「世界で最も売れている蒸留酒」部門で25年連続1位を獲得し、圧倒的な存在感を証明している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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