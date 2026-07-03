【レビュー】5万円台なのにこの性能！手軽にホームシアターを楽しめる「TCL A1s」を使ってみた | RBB TODAY

ホームプロジェクターは気になるものの、「画質や音質は本当に満足できるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、「VGP2026アワード」も受賞しているTCLのホームプロジェクター「A1S」を実際に使い、その使い心地をレポートしました。

まず印象的だったのは、映像の美しさです。リビングの壁に投影してみると、部屋を真っ暗にしなくても十分見やすく、鮮やかで自然な色合いを楽しめました。ガラスレンズを採用しているため、画面の端までシャープな映像を映し出し、大画面でも細部まで見やすい仕上がりです。映画はもちろん、スポーツやゲームでも滑らかな映像を楽しめました。

音質も満足度の高いポイントです。8Wスピーカーを2基搭載し、Dolby Audioに対応。迫力のあるサウンドが部屋いっぱいに広がり、ホームシアターらしい臨場感を味わえます。普段使いであれば、外部スピーカーがなくても十分楽しめます。

使い勝手の良さも魅力です。本体は軽量で持ち運びしやすく、リビングから寝室への移動も簡単。設置場所が変わっても自動フォーカスや自動台形補正がすぐに働くため、難しい調整はほとんど必要ありません。さらにGoogleアシスタントによる音声操作にも対応し、見たいコンテンツを手軽に呼び出せます。

同製品は、映像技術で高い評価を受けてきたTCLらしい完成度を感じられる、日常使いしやすいホームプロジェクターです。

■ 主な特徴（必要に応じてご使用ください）

・SGS認証取得の600 ISOルーメンで安定した明るさ

・最大150インチまでの大画面投影に対応

・ネイティブ1080PフルHD解像度

・Google TV搭載（Google TV & Googleアシスタント内蔵）

・4K入力対応 / HDR10対応

・2×8Wステレオスピーカー（Dolby Audio対応）による臨場感あるサウンド

・1,200時間の耐久使用テストクリア

・約30,000時間のLED光源寿命による長期安定設計



■ TCL A1s：

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