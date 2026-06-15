ポロリ寸前!?アイドル出身の韓国女優、ファンの前でダンス中に衣装ハプニング発生 | RBB TODAY

ガールズグループGirl's Dayのメンバー、ヘリがステージの上で事故になりかけたが、プロフェッショナルな一面で危機を乗り越えた。

去る6月13日、ヘリはソウル西大門（ソデムン）区大峴（テヒョン）洞の梨花（イファ）女子大学サムスンホールで、ファンミーティング「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL」を開催した。

【写真】危うく事故!?ヘリに衣装ハプニング

今回のファンミーティングにおいて、ヘリは普段ファンが望んできた要素を積極的に反映するため、企画段階から参加した。

この日、彼女はこれまで出演した作品や役について詳しく話をしたほか、多彩なステージを披露して内容豊富なイベントを作り上げた。

ヘリは現在、女優として活動しているが、アイドルとしても活動していただけに、並外れたダンスと雰囲気でさまざまなダンスチャレンジとステージを披露した。

特に、彼女はGirl's Dayのヒット曲『Something』『Ring My Bell』『Darling』『Twinkle Twinkle』『Hug Me Once』『Expectation』をメドレーで披露した。

（写真＝オンラインコミュニティ）ヘリ

そんななか、彼女は『Ring My Bell』のステージ中に、衣装の肩の紐が落ちるハプニングに見舞われた。少し驚いた様子の彼女は、服を押さえながら事故を防ぎ、ステージを中断することなく、プロフェッショナルな一面を見せた。

（写真＝オンラインコミュニティ）ヘリ

なお、ヘリは2026年下半期に韓国で公開予定のENAの新月火ドラマ『あなたへドリーム』（原題）に出演し、映画『熱帯夜』（原題）の公開を控えている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！～Miss Lee～』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

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