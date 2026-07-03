「どういう髪型!?」Stray Kids・ヒョンジン、サイド刈り上げで大胆イメチェン！ワイルドな姿に反響 | RBB TODAY

Stray Kidsのヒョンジンが、大胆なイメチェンで注目を集めている。

ヒョンジンは7月2日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ヒョンジン、“サイド刈り上げ”大胆イメチェン！

公開された写真には、車内や鏡越しに自撮りをするヒョンジンの姿が収められている。

特に注目を集めたのは、新しいヘアスタイルだ。長らく肩まで伸びたミディアムヘアを披露していたヒョンジンだが、サイドを刈り上げたようなオールバック風ヘアに大胆イメチェン。ラインを入れたようなデザインも目を引き、ワイルドな雰囲気で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「どういう髪型!?」「カッコよすぎる」「どんな髪型も似合う」「心臓バクバク」といった反応が寄せられている。

（写真＝ヒョンジンInstagram）

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは、8月7日に新ミニアルバム『THIS & THAT』をリリースする。さらに新アルバムの発売に先立ち、7月25日からソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「RUN IT」の幕を開ける。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

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