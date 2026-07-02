森香澄、バースデーイベントのオフショット公開　ドレス姿にファンから「可愛すぎる」「パネルより実物の方が可愛い」の声 | RBB TODAY

森香澄が自身のInstagramを更新し、バースデーイベントのオフショットを公開した。
森は「バースデーイベントお越しいただいた皆様、ありがとうございました♡」と来場したファンへ感謝を伝え、「素敵な衣装とメイクもいつもありがとうございます」とスタッフへの思いも投稿。さらに、「部屋に戻ったらサプライズも！！！！ありがとうございます！」と、イベント後にも祝福を受けたことを明かした。
投稿では、「HAPPY BIRTHDAY」のピンクのバルーンをバックに、純白のバースデーケーキを手にほほ笑む姿を披露。淡いイエローのワンピースをまとい、華やかなバースデーイベントの雰囲気が伝わる一枚となっている。
コメント欄には、「可愛すぎる」「パネルより実物の方が可愛いってことあるんだ。」とその美貌に反応する声とともに、「お誕生日おめでと～！」「幸せな時間無時間でした！」「来年もあったらぜひ参加したい！」など、イベントに参加したファンを中心に祝福や絶賛の声が相次いで寄せられている。
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森香澄、発売から2年4ヶ月経った写真集が三度目の重版決定。ファンから「重版納得の傑作」 | RBB TODAY
森香澄の写真集『すのかすみ。』が発売から2年4ヶ月経っても売れ続け、3度目の重版が決定した。ファンから「重版納得の傑作」と祝福され、長期的な人気の高さが証明された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/30/250040.html続きを読む »