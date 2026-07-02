石川佳純が「アジア大会」TBSスペシャルアスリートアンバサダー就任！ | RBB TODAY

TBSテレビは、9月19日に開幕する『アジア大会 愛知・名古屋』を連日生放送する。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶりとなる。同大会は4年に一度、48億人の頂点を決めるアジア最大のスポーツの祭典で、オリンピックを凌ぐ43競技469種目が行われ、約45の国と地域が参加予定だ。

今回、連日の熱戦を現地から届ける「TBSスペシャルアスリートアンバサダー」に、卓球元日本代表の石川佳純が就任した。ロンドン、リオデジャネイロ、東京とオリンピック3大会連続でメダルを獲得し、東京オリンピックでは卓球女子団体のキャプテンを務めた実績を持つ石川。アジア大会でも2010年の広州大会、2014年の仁川大会に出場し、2大会連続でメダルを獲得している。

石川は「試合直後の選手の声や現場の熱をテレビの前のみなさんにお伝えできることを本当にうれしく思っています」と意気込み。32年ぶりの日本開催について「満員の“ホーム"での試合はいつも以上の力が出る」と自身の経験を振り返り、選手目線ならではの視点で現地の熱量を届けることへの意欲を示した。

さらに「TBSアスリートアンバサダー」として、サッカー界のレジェンド・柿谷曜一朗と澤穂希の就任も発表された。これまでに角田夏実（柔道）、入江陵介（競泳）、木村沙織（バレーボール）、桃田賢斗（バドミントン）と元日本代表選手の就任が決定しており、今回の2人が新たに加わった形だ。

柿谷は2006年にクラブ史上最年少となる16歳でプロ契約を結び、2013年にはJリーグベストイレブンに輝いた実力者。FIFAワールドカップ2026の中継では解説として高い評価を受け、SNSでも大きな話題を呼んだ。柿谷は「サッカーはもちろん、さまざまな競技で日本代表選手たちが躍動する姿や大会の魅力を、皆さまにお届けできるよう努めてまいります」と意気込み。今大会でもどのように現地情報を届けてくれるのか、期待が高まる。

一方、澤はFIFA女子ワールドカップ2011でキャプテンとしてチームを優勝に導き、大会MVPと得点王の二冠を達成。「FIFA女子年間最優秀選手賞」の受賞や国民栄誉賞の受賞歴を持つ、なでしこジャパンの象徴的存在だ。女子日本代表としての出場数・ゴール数ともに歴代1位を誇り、ワールドカップには6大会連続で出場した。澤は「ぜひスポーツの素晴らしさを感じていただけたらと思います。９月から始まる熱戦にぜひご注目ください」と呼び掛けた。