“9頭身美女”斎藤恭代の最後のグラビアDVD「君の名は永遠」が発売決定！ | RBB TODAY

斎藤恭代のラストグラビア映像作品となるDVD・Blu-ray「君の名は永遠」が7月25日に、グラビア映像メーカー・MERAより発売することが決定した。

ミス・アース・ジャパン2017グランプリ、グラビア・オブ・ザ・イヤー2024グランプリという至高の栄冠を手にしてきた斎藤がグラビア映像活動に一区切りをつけ、新たなステージへと進むことを決意。同作はその最後を飾る作品として制作され、インドネシア・バリ島の美しいロケーションで全編が撮影された。

エメラルドグリーンの海、緑豊かな大自然、伝統的な寺院など、バリ島ならではの幻想的な風景の中で、9頭身美女の斎藤の魅力を余すことなく収録。まさに集大成と呼ぶにふさわしい映像作品となっている。

斎藤恭代DVD・Blu-ray「君の名は永遠」

斎藤恭代DVD・Blu-ray「君の名は永遠」

今回はファンから要望の多かったBlu-ray規格も同時発売される。Blu-ray版はDVD版に1チャプターを追加した特別仕様となっており、より充実した内容で楽しめる。

斎藤はコメントの中で「グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います。でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です」と心境を語った。

斎藤恭代DVD・Blu-ray「君の名は永遠」

さらに「テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたい」と俳優業への意欲も示した。DVD作品は一区切りとなるが、グラビアの誌面・写真活動については今後も継続していく意向だという。

また発売を記念したリリースイベントも8月2日(日)に開催が予定されている。詳細については後日、公式サイトにて発表される予定だ。