TWS、日本カムバックと同時にオリコン1位に！前作の初週売上をわずか1日で突破 | RBB TODAY

TWSが、日本カムバックと同時にオリコン1位を獲得した。

新作は発売初日だけで、前作の初週売上を上回った。

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所属事務所のPLEDISエンターテインメントは8月5日、「TWSの日本2ndシングル『SODA SODA』が発売初日に16万1253枚を売り上げ、8月3日付のオリコン『デイリー シングルランキング』で1位を記録した」と明らかにした。

特に今回のシングルを通じて、日本での人気拡大を証明した点が注目を集めている。『SODA SODA』の発売初日売上は、昨年リリースした日本デビューシングル『はじめまして』の初週売上15万枚を上回った。

日本市場でTWSの人気が右肩上がりとなっているだけに、より大きな意味を持つ結果となった。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

また、新シングルのタイトル曲『SODA SODA』は、日本のLINE MUSICリアルタイム「ソングTop 100」にランクインし、「K-POP Top 100」では12位を記録した。

発売初日から好成績を収めただけに、今後もTWSの勢いが続くものとみられる。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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