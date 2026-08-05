帰宅した夫が遺体を発見…46歳で突然この世を去った韓国歌手、1周忌　生前パク・ボゴムの音楽番組に出演 | RBB TODAY

女性デュオ「As One（アズワン）」のメンバー、故イ・ミン（本名イ・ミニョン）さん。

突然この世を去ってから、早くも1年が経った。

【写真】突然この世を去ったイ・ミンさん

イ・ミンさんは昨年8月5日、自宅で亡くなっているのが発見された。享年46歳。当時、帰宅した夫が倒れているイ・ミンさんを見つけ、警察に通報したと伝えられている。詳しい死因は明らかになっていない。

亡くなる3カ月前の5月には、韓国KBSの音楽番組『THE SEASONS～パク・ボゴムのカンタービレ』に出演し、6年ぶりに音楽番組のステージに立った。さらに6月には『Happy Birthday To You』などの新曲を発表。その後もアメリカ公演について協議するなど、本格的な活動再開に向けて準備を進めていたなかで訃報が伝えられ、周囲の悲しみは一層深まった。

（写真提供＝BRANDNEW MUSIC）As One。イ・ミンさん（左）とクリスタル

同じグループで活動していたクリスタルは、「私の人生で最もつらい時間」とし、「歌うとき、いつもそばにいてくれた私のパートナーであり、親友であり、もう一人の自分だったミンを見送ってから、心の一部がぽっかりと抜け落ちたような気持ち」と心境を明かした。

作曲家ユン・イルサンは、「いつまでも唯一無二の美しい声として覚えている」と哀悼の意を表した。歌手キム・ヒョンソンも「ミン、君は本当にいい人だった」とつづるなど、音楽界から故人を悼む声が相次いだ。

イ・ミンさんは韓国系アメリカ人2世で、韓国人教会で出会ったクリスタルとAs Oneを結成し、1999年にデビュー。その後、『Desire and Hope』『Day by Day』『I'm fine』など、数々のヒット曲を残した。2013年11月、2歳年上の一般男性と結婚している。

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