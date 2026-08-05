「胸が4つになった…」双子育てるシンママ韓国女優、夏ならではの“赤面ハプニング”告白 | RBB TODAY

女優ハン・グルが、アンダーウェアにまつわるエピソードを語った。

8月4日、ハン・グルは自身のYouTubeチャンネルに1本の動画をアップした。

【写真】胸部がはち切れ寸前のハン・グル

公開された動画でハン・グルは、女性が共感しやすい話題を取り上げ、視聴者と交流した。

ハン・グルは、ある視聴者から寄せられた夏服のシルエットに関する悩みに耳を傾けた。これに対し、「夏は服が薄くなるので、体のラインがより目立つ。私はシルエットを整えることを重視してアンダーウェアを選ぶ」と答えた。

（画像＝ハン・グルYouTubeチャンネル）

さらに「アンダーウェア一つでボディラインを補正できる」とし、選ぶ際の基準として、自分の体をどれだけ自然にカバーできるかを挙げた。

ハン・グルは、「パッドを入れると人工的に見える。ご飯茶碗をひっくり返したような形は不自然で、きれいに見えない」と語り、共感を呼んだ。

続けて「皆さんも休暇の予定がありますよね」と切り出した。「胸元や背中が開いた服を着るとき、アンダーウェア下着に悩みませんか。私は泳ぐのでなおさらですが、胸が4つになったことがあります。ニップルパッチの粘着力が弱くて外れてしまった」と明かし、笑いを誘った。

なお、ハン・グルは2015年に9歳年上の一般人実業家と結婚し、2017年に双子の男女を出産。しかし結婚7年目となる2022年に離婚を発表した。その後は、テレビやSNSを通じて活発に活動を続けながら、一人で双子の子どもたちを育てている。

（記事提供＝OSEN）

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