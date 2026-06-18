森香澄の“あざとかわいい”の戦略がたっぷり！初の美容本『戦略的かわいいの作り方』発売 | RBB TODAY

タレント・俳優として多方面で活躍し、“令和のあざと女王”として注目を集める森香澄が、自身初の美容本『戦略的かわいいの作り方－森香澄のかしこい美容メソッド－』（小学館）を9月1日に発売する。美容誌『美的』とのタッグで実現した同書は、誰でも実践できる77の美容メソッドを詰め込んだ一冊だ。

同書は、「大学生～局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。美的.com連載『森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら、森の美の哲学を自身の言葉で紹介する。

『戦略的かわいいの作り方－森香澄のかしこい美容メソッド－』©小学館

同書が初出しとなるカラコン選びのこだわりや美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法なども収録。さらに恋愛・結婚観といった内面にも踏み込んだ内容となっている。さらに、美肌や美ボディの魅力が楽しめる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルは必見だ。

森は同書について「美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは"流行るもの"より"似合うもの"。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました」とコメント。「今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼び掛けている。

また、発売を記念したイベントの開催も決定。東京では森と直接美容について語り合える小規模トークイベント「森香澄と美容の本音トーク♫ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。加えて、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でお渡し会も予定されており、多忙を極める森と直接目を見て話ができる貴重なチャンスとなる。