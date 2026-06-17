はじめしゃちょー、人生初の救急車は娘のミニはじちゃん救急搬送！ファンからは心配の声 | RBB TODAY

人気YouTuberのはじめしゃちょーが公式チャンネルを更新。これまで風邪も引かないほど元気だった娘が、突然「熱性痙攣（けいれん）」を起こして救急搬送されたという、凄まじい緊迫感に満ちた体験を明かした。

最初はそこまで高くなかった熱も次第に39度まで上昇。自分に置き換えたときにしんどさを痛感したが、病院に連れて行くのがいいのか、もう少し様子を見るのがいいのか何をするのが最適なのかわからなったため「#8000 小児救急連絡」に相談をしたという。



その後、病院につれていきお薬で熱が下がってきて安心していたのも束の間、娘の動きに挙動を感じ、その後痙攣。​目の前の異変に「本当にやばく焦った」と当時の戸惑いを涙ながらに吐露。今回あえて動画にした理由について、「今後同じ事態が起きた人の参考までに」と、同じ子育て世代への切実な注意喚起の思いを語った。



​現在、限界まで仕事に向き合う多忙な日々を送るはじめしゃちょーだが、「子どもが本当に大好きだから、無事ならもう僕は頑張れる」と父親としての深い愛を宣言。視聴者からは「発信してくれてありがとう」「無理せず頑張って」と多くのエールが寄せられている。