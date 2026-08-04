映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がPrime Videoで独占配信！ | RBB TODAY

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、Prime Videoで国内独占配信されることが決定した。8月17日よりレンタル・購入配信がスタートし、8月31日からは見放題配信が開始される。

同作は、2021年に公開され大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編にあたるシリーズ最新作。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇や心理描写が話題を呼んだ作品だ。

Ⓒサンライズ

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物語は「シャアの反乱」から12年後を舞台に描く。地球連邦政府の圧政に対抗するため、反政府組織「マフティー」が政府高官暗殺という手段で抵抗を開始。そのリーダーの正体は一年戦争でアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアだった。過去のトラウマを呼び起こされたハサウェイがアデレード会議襲撃に向けて行動を進めていく一方で、連邦軍のケネス・スレッグもまたマフティー殲滅作戦の準備を進めており、それぞれの思惑が交錯していく……。

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なおシリーズ第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）と、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988年公開）もPrime Videoで配信中のため、あわせてシリーズの世界観を楽しめる。