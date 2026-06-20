村重杏奈、写真集のオフショット動画を公開！「可愛すぎてやばい」とファン注目 | RBB TODAY

村重杏奈が19日、インスタグラムを更新。写真集のオフショット動画を公開した。

村重がアップしたのは、写真集を出版した雑誌『ViVi』が作成したオフショット動画。写真集を撮影したオーストラリアで撮影されたもので、「もしも村重ちゃんとオーストラリアでデートしたらどうなるか再現」したというもの。動画にはグレーのタンクトップにデニム姿で健康的な肌見せをした村重が登場。撮影者と手を繋いでいる村重が「はやくあっちに行こーよー」と手を引っ張っている場面や、アイスクリームをこちらに「あーん」する様子など、デート気分が満喫できるものになっている。

この投稿にファンからは「可愛すぎてやばい」「デート気分で最高」と歓喜のコメントが寄せられている。

※村重とデート気分が味わえる動画が見られる投稿