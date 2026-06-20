村重杏奈、写真集のオフショット動画を公開！「可愛すぎてやばい」とファン注目 | RBB TODAY

村重杏奈が19日、インスタグラムを更新。写真集のオフショット動画を公開した。
村重がアップしたのは、写真集を出版した雑誌『ViVi』が作成したオフショット動画。写真集を撮影したオーストラリアで撮影されたもので、「もしも村重ちゃんとオーストラリアでデートしたらどうなるか再現」したというもの。動画にはグレーのタンクトップにデニム姿で健康的な肌見せをした村重が登場。撮影者と手を繋いでいる村重が「はやくあっちに行こーよー」と手を引っ張っている場面や、アイスクリームをこちらに「あーん」する様子など、デート気分が満喫できるものになっている。
この投稿にファンからは「可愛すぎてやばい」「デート気分で最高」と歓喜のコメントが寄せられている。
村重杏奈、赤いランジェリー姿で大人の色気を解禁！新写真集で新たな魅力見せる | RBB TODAY
村重杏奈が5月29日に写真集「あんな」を発売。赤いランジェリー姿で大人の色気を解禁し、これまでのバラエティでの明るいキャラとは異なる落ち着いた女性らしさを表現。オーストラリアで撮影された意欲作となっている。
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