二宮和也、『よにのちゃんねる』登録者数500万人突破を目前に歓喜 | RBB TODAY

二宮和也が19日、Xを更新。YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の登録者数が500万人突破を目前にして、歓喜の声を上げた。

二宮は、「よにのちゃんねる」の登録者数が4,999,999人と表示されたスクリーンショットをアップ。「あ、あ、あ、あ、あ、、、」と登録者数が500万人を突破するところを見守っていることを明かした。「よにのちゃんねる」は2021年4月にチャンネルを開設。5年で500万人突破となった。

この投稿を見た多くのファンが、チャンネル登録者数が500万人突破したスクリーンショットをアップしてお祝い。「500万人突破おめでとう！誰だ！記念すべき！500万人目の方は！本当に！本当に！ありがとうございます」「毎週の動画が更新されることも、ここまで続いてきたことも、本当にすごいなって思う。」といったコメントを寄せている。

※二宮和也がチャンネル登録数500万人突破目前を報告する投稿