「お揃いにしたい～」IVE・イソ、サンリオグッズを爆買い?!ドン・キホーテでショッピング満喫 | RBB TODAY

IVEのイソが、ドン・キホーテでショッピングを楽しんだ。

イソは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ショッピングはいつも楽しい」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、日本のドン・キホーテを訪れたイソの姿が収められている。買い物かごには、サンリオキャラクターグッズをはじめとするさまざまな商品が入っており、嬉しそうな表情でショッピングを満喫。飾らない魅力と愛らしいビジュアルでファンの視線を引きつけた。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「お揃いにしたい～」「ドンキにいたなんて！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イソInstagram）

なお、イソが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する。

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを購入しようとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。

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