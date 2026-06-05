 村重杏奈、白Tで告白「夏の定番イベに全く参加した事なくて」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

村重杏奈、白Tで告白「夏の定番イベに全く参加した事なくて」

エンタメ ブログ
注目記事
村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
  • 村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
  • 村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
  • 村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
  • 村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

　タレントの村重杏奈が2日にインスタグラムを更新し、白いTシャツを着用したラフな姿を公開した。

　村重はインスタグラムで、「こんばんは！ぐっと気温が上がって今年もまたこれやんのかぁー！とため息」と気温の高さを嘆き。

　一方、「こんなキャラして夏の定番イベに全く参加した事なくて(びっくり)今年はバーベキュー！！とかフェス！！とか積極的に開催したい！(まさかの開催する方)」と意欲を明かした。

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

　さらに、「さぁ村重はアクティブな夏を過ごす事ができるのか！それともいつも通りゲームで冒険に出るのみか！乞うご期待ー！」と期待感を込めてつづった。

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

　ポストでは、屋外で撮影した、ショート丈の白いTシャツにベージュのパンツを合わせた自身の写真を披露。夏らしい爽やかなショットとなっている。

　この投稿には「夏洋服が似合いますね」「バーベキューファンミ開催ですか！」「とっても綺麗」という声が集まっている。

※村重杏奈が白Tシャツ姿披露


「ダイナマイトセクシー！」村重杏奈、目をひくタンクトップ姿公開！ | RBB TODAY
画像
タレントの村重杏奈がインスタグラムを更新し、セクシーなタンクトップ姿の写真をアップ。友人から「ダイナマイトセクシー」と呼ばれるようになったことを報告した。ファンから「パワーアップしている」と絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/26/248340.html続きを読む »

「ケツ番長」爆誕！村重杏奈、セクシーすぎる写真カット公開 | RBB TODAY
画像
村重杏奈がインスタグラムで、週3回のジムと週2回のピラティスで鍛え上げた美尻を強調したセクシーな写真を公開。「ケツ番長」と称し、丸みあるラインづくりの苦労を語った。先日発売された写真集の売上も好調だという。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/01/248693.html続きを読む »

ViVi 2025年12月号特別版 　表紙：村重杏奈　付録：村重杏奈スペシャルピンナップ
￥1,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
[プリントスター] 半袖 4.0オンス ライト ウェイト Tシャツ 00083-BBT [メンズ] ホワイト L (日本サイズL相当)
￥606
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top