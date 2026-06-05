村重杏奈、白Tで告白「夏の定番イベに全く参加した事なくて」 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が2日にインスタグラムを更新し、白いTシャツを着用したラフな姿を公開した。

村重はインスタグラムで、「こんばんは！ぐっと気温が上がって今年もまたこれやんのかぁー！とため息」と気温の高さを嘆き。

一方、「こんなキャラして夏の定番イベに全く参加した事なくて(びっくり)今年はバーベキュー！！とかフェス！！とか積極的に開催したい！(まさかの開催する方)」と意欲を明かした。



村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

さらに、「さぁ村重はアクティブな夏を過ごす事ができるのか！それともいつも通りゲームで冒険に出るのみか！乞うご期待ー！」と期待感を込めてつづった。



村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

ポストでは、屋外で撮影した、ショート丈の白いTシャツにベージュのパンツを合わせた自身の写真を披露。夏らしい爽やかなショットとなっている。

この投稿には「夏洋服が似合いますね」「バーベキューファンミ開催ですか！」「とっても綺麗」という声が集まっている。

※村重杏奈が白Tシャツ姿披露

