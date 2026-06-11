栗山千明が偽アカウントに注意喚起！「青バッジがついたインスタグラムも偽物」 | RBB TODAY

俳優の栗山千明が10日、Xを更新。自身を語るなりすましアカウントに対して注意喚起を行った。

同じく10日、栗山の公式サイトが「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております。これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません。栗山千明のSNSアカウントは、X公式(https://twitter.com/chiakikuriyama_)以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください。」とファンに注意を促した。これを受けて栗山はXで「私、XのこのアカウントでしかSNSをやっていないのですが、Instagramに青バッジがついた私のアカウントもあるようです。」とインスタグラムのなりすましアカウントがあることを明かした。実際にインスタグラムで検索してみると、認証バッジがついた栗山千明を語るアカウントがあり、栗山の画像が多数アップされている。栗山は「悪い事に使われないか心配です。皆様お気をつけください。」とファンに呼び掛けた。

この投稿にファンは「青バッジ付きでこのようなアカウントが存在していたことに驚いています。」と驚愕。また「え！フォローしてます(-_-;)これから、外します。」「私も1回騙されてフォローしてました」となりすましアカウントをフォローしていたファンも多く、「本人が注意喚起しないと気付けないレベルなの、本当に怖い時代だな…。」と嘆くコメントも寄せられた。

※栗山千明の投稿

※栗山千明公式サイトの注意喚起