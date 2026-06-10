サンマルクカフェ、“幻のチョコクロ”「生バナナ＆チョコレート」15日から期間限定で復活！ | RBB TODAY

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サンマルクカフェ、“幻のチョコクロ”「生バナナ＆チョコレート」15日から期間限定で復活！

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サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」
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　サンマルクカフェは、6月15日から7月2日まで、「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を全国の店舗で販売する。

サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」

　同商品は、これまで季節商品の終売タイミングなど、ごく限られた期間にのみ臨時販売されていたメニュー。一部の利用客の間では“幻のチョコクロ”として親しまれており、「また食べたい」「販売時期を知りたい」といった声が多く寄せられていたという。今回、そうした要望を受け、18日間限定で全国一斉販売されることになった。

　「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、チョコクロを進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」の原点となる「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」を、さらにバージョンアップさせた商品。中にはチョコレートと4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを入れ、上部にはアーモンドスライスをトッピングして焼き上げている。

サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」

　焼き上げたアーモンドの香ばしさに、バナナのやさしい甘さ、チョコレートの濃厚な甘さが重なり、パリッとしたアーモンドスライスの食感もアクセントになっている。

　価格は390円（税込）。5個入りのプレミアムBOXは1,750円（税込）。店舗により価格が異なる場合や、取り扱いのない場合がある。予告なく販売を終了する場合もある。


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