クラフトビールと楽しむ「アメリカンフライドポテトフェア」、東京・大阪など18店舗で開催！ | RBB TODAY

米国ポテト協会 日本代表事務所は、6月1日から6月30日まで、「クラフトビアマーケット」16店舗および「サニーダイナー」2店舗の計18店舗で、「アメリカンフライドポテトフェア」を開催している。

同フェアでは、定番のフライドポテトに加え、さまざまなトッピングを組み合わせた「ローディッドフライ」を期間限定で提供。タコス、チーズ、ミートなどを使い、各店舗が趣向を凝らしたオリジナルメニューを展開する。

「クラフトビアマーケット」では、虎ノ門店の「カリカリベーコンとローストアーモンドのシシリア風 ジェノベーゼローディッドフライ」、神保町店の「バッファローローディッドフライ」、大手町店の「ラムチリコンカン～ローディッドフライ～」、吉祥寺ペニーレーン店の「背徳のNEO餃子ローディッドフライ」などを用意。仙台駅前店、ルクア大阪店、ホワイティうめだ店、京都ポルタ店などでも店舗ごとのメニューを販売する。

また、「サニーダイナー」本店およびルミネ店では、共通メニューとして「ローディッドタコスポテト」1,408円を提供。アメリカンスタイルのハンバーガーとともに、ボリューム感のあるポテトメニューを楽しめる。

米国産ポテトならではの外はカリッと、中はホクホクとした食感を活かし、クラフトビールやハンバーガーと合わせて味わえる内容となっている。

