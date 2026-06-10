池袋東武に日本・世界の粉ものグルメが集結！第5回「粉博」17日より開催 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は、17日から22日まで、8階催事場にて第5回「粉博」を開催する。

同イベントでは、日本を代表するたこ焼きやお好み焼きをはじめ、シンガポール発のミルクロール、台湾で親しまれるビーフン、アメリカンクッキー、スコーンなど、国内外の粉ものグルメを展開。今回は「世界の粉もの」を特集し、池袋にいながら日本各地や海外の味を楽しめる内容となっている。

日本の粉ものグルメでは、「道頓堀 赤鬼」が「味くらべ（旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース）」（各4個入、1,601円）を実演販売。岩塩、ダシしょうゆ、旨口ソース、タルタルソースの4種類を食べ比べできる。

また、「お好み焼きみっちゃん横川店分家」は、東武限定品として「大粒牡蠣海鮮デラックス焼き」（1枚、2,160円）を販売。広島県産牡蠣に海老、イカ、帆立を盛り込んだ豪華なお好み焼きで、各日販売予定数は30点となっている。そのほか、「いかやきやまげん 京橋本店」の「大阪名物！玉子入りいかやき ねぎ入り」（1枚、432円）や、「萬天楼」の「日田焼そば」（1パック、864円）も登場する。

【ほたかや】「カップde合盛り焼まんじゅう」

【いかやきやまげん 京橋本店】「大阪名物！玉子入りいかやき ねぎ入り(ソース味・醤油味)」

世界の粉ものでは、シンガポール発の「塩とバター」が初出店し、東武限定品「できたてミルクロール（ミルク）」（1個、250円）を実演販売。パンの塩味とミルククリームを合わせた揚げ焼きミルクロールを提供する。台湾からは「YUNYUN」が初出店し、「健民式焼米粉（ビーフン）」（1人前、751円）を販売する。

スイーツ系では、アメリカの「Yoko's Cookies」が「ココナッツみそクランチクッキー」（約70g、691円）や「チョコチップクッキー」（1枚、331円）を展開。イギリスの「執事喫茶Swallowtail」は、ラムレーズンとチョコオレンジの「スコーン」（各1個、301円）を販売する。

さらに、初出店の粉ものとして、「とんかつひびき」の「白メンチかつ」（1個、486円）、「パン屋むつか堂」の「博多めんたいフランス」（1個、781円）、「九代目 宇治久兵衛」の「宇治抹茶と焼き栗のモンブラン」（1個、981円）などもラインアップする。

【とんかつひびき】「白メンチかつ」

【パン屋むつか堂】「博多めんたいフランス」

会場では、きな粉を使用したひんやりスイーツも用意。「江戸久寿餅」の「クズクズ抹茶アフォガート（池田製茶コラボ）」（Mサイズ1杯、1,301円）、「生わらびもち 鎌倉 凛」の「きなこスペシャリスト・SEIKO×鎌倉 凛 厳選きなこ生わらびもちパフェ」（1杯、990円）、「の・はぎ」の「氷の・はぎ（黒蜜きなこ）」（1杯、1,980円）などが登場する。

第5回「粉博」は、東武百貨店 池袋本店 8階催事場で開催。期間は6月17日から6月22日まで、営業時間は午前10時から午後7時まで。出店数は52店舗で、うち初出店は12店舗。



