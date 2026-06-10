かっぱ寿司、シャリから生まれた新感覚スイーツ！新味「ハニーココナッツ」11日から販売 | RBB TODAY

かっぱ寿司は、11日から「かっぱのシャリドーナツ ハニーココナッツ」を全国のかっぱ寿司店舗で販売する。

「かっぱのシャリドーナツ」は、寿司屋ならではの“シャリ”から生まれた新感覚スイーツ。国産米100％のシャリ生地を使用し、米の粒感ともっちりとした食感を楽しめるのが特徴で、2025年9月の発売以来、店内仕込み・店内揚げのスイーツとして人気を集めている。

今回登場する「ハニーココナッツ」は、もっちりとした生地に、はちみつのやさしい甘さと、ミルキーでまろやかなココナッツの風味を合わせた夏向けの新フレーバー。店内で気軽に楽しめる2個入りのほか、持ち帰り用の5個セットも展開する。

商品は、「かっぱのシャリドーナツ ハニーココナッツ（2個）」が110円（税込）、「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ ハニーココナッツ（5個）」が260円（税込）。なお、はちみつを使用しているため、1歳未満の子どもには与えないよう注意が必要だ。

また、北海道産大豆のきな粉と砂糖を使用した定番フレーバー「きな粉」も引き続き販売。「かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）」は110円（税込）、「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ きな粉（5個）」は260円（税込）で提供される。

販売期間は6月11日から。天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間中でも品切れまたは販売終了となる場合がある。また、一部店舗では価格が異なる。



