短すぎない…？ウギ、超ミニ丈のドレス姿で美脚見せ「キャー！」「なんてこった」 | RBB TODAY

i-dleのウギが、大胆な衣装で視線を奪った。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ウギ、超ミニ丈ドレス

公開された写真には、立体的なフラワーモチーフがあしらわれた赤のミニドレスを着用したウギの姿が収められている。特にミニ丈のドレスからは美脚がのぞき、見る者の視線を奪った。

この写真を見たファンからは「なんて美しいの」「なんてこった」「お姫様みたい」「キャー！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、7月に約5カ月ぶりとなるニューアルバムをリリースする予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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