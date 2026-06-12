TWICE・ナヨン、眩しい“ビタミン笑顔”にキュン！爽やかお団子ヘアで魅力全開「ありえん可愛さ」 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが、フレッシュな魅力でファンに癒やしを届けた。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ナヨン、眩しい“ビタミン笑顔”「ありえん可愛さ」

公開された写真は、6月10日にソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催されたシューズブランド「fitflop」のイベント会場で撮影されたものだ。

ナヨンは、グリーンのチェック柄ワンピース姿で爽やかな夏のムードを演出。リボンがあしらわれたガーリーなデザインを完璧に着こなし、キュートな魅力を放った。また、高めのお団子ヘアとふんわりとしたチークメイクがナヨンならではのフレッシュな魅力を引き立て、ファンにエナジーを届けた。

投稿を見たファンからは「ありえん可愛さ」「天使？」「笑顔が200点」「本当にビタミン」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

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