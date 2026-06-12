BTS、本日（12日）兵役前最後の舞台だった釜山へ！公演控えメンバーが心境明かす「あの時の感動をもう一度…」 | RBB TODAY

BTSが、約3年8カ月ぶりとなる釜山（プサン）公演を前に、「本当に良い日に韓国で公演できてとても幸せです」と心境を語った。

BTSは6月12日と13日の2日間、釜山アシアド主競技場で「BTS WORLD TOUR『ARIRANG』IN BUSAN」を開催し、ARMY（公式ファンダム）と再会する。

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これによりBTSは、兵役前最後の完全体公演が行われた釜山アシアド主競技場に約3年8カ月ぶりに帰ってくることになった。特にデビュー日である6月13日に韓国でコンサートを開催し、ARMYと再会するだけに、より特別な意味を持つ公演となる。

RMは公演を前に所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、「3カ月ぶりに韓国で再び公演できて本当に幸せです。入隊前最後の公演だった『2030釜山世界博覧会誘致祈願コンサート』が行われた場所なので、より感慨深いです」とコメントした。

Vも「デビュー日前後にコンサートをすることは、僕たちにとっても本当に特別な意味があります。幸せな瞬間をARMYの皆さんと分かち合いたいです」と喜びを語った。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、JINは「本当に良い日に韓国でARMYの皆さんと再び公演を楽しめることがとても幸せです。今回のコンサートを通じて、あの時の感動をもう一度分かち合えたらと思います」と伝えた。

BTSは今年4月の高陽（コヤン）公演を皮切りに、東京と北米7都市で計20公演を開催し、全公演を完売させた。釜山公演でもその熱気を引き継ぐ予定だ。

SUGAは「3年8カ月ぶりの釜山コンサートです。あの日の熱い歓声と熱気を今でも忘れられません」と語り、兵役前最後の完全体公演を振り返った。

続いてJ-HOPEは「今回のツアーを通じて再び釜山で公演できることが本当に幸せです。みんなが一つになって楽しめる時間になればうれしいです」と話し、JIMINは「故郷で久しぶりに公演をすることにとてもワクワクしています。高陽に続き、韓国で再び会える場なので、より意味深いです」と心境を明かした。

最後にJUNG KOOKは「釜山は僕の故郷なので、より特別に感じます。久しぶりに釜山で会うだけに、本当に楽しい時間を作りたいです」と期待を寄せた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

なお、BTSは釜山公演に先立ち、同日13時に新曲『Come Over』を正式リリースした。

（記事提供＝OSEN）

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