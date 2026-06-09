牛角、ハッピーターン味の焼肉メニューが「パウダー2倍」に！10日より3日間限定キャンペーン実施 | RBB TODAY

牛角は、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とコラボした期間限定メニューの累計販売数が8万食を突破したことを記念し、6月10日から6月12日までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」を通常の2倍量で提供する。

牛角×ハッピーターン周年コラボ

牛角×ハッピーターン周年コラボ

同コラボでは、ハッピーターンならではの“甘じょっぱさ”を焼肉で再現。焼いた肉に専用パウダーを“かけて、つけて”楽しむ、遊び心のあるメニューとして展開している。

牛角×ハッピーターン周年コラボ

今回の増量キャンペーン対象商品は、「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3品。期間中は、各商品に付属する「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」が通常の2倍量となり、肉の脂の旨みや香ばしさに、より強い甘じょっぱさを重ねて楽しめる。ハーフサイズおよび食べ放題で提供される対象3商品も対象となるが、「牛角アイス～ハッピーターン味～」は対象外。

牛角×ハッピーターン周年コラボ

対象メニューの価格は、「ハッピー豚カルビ」が528円（税込）、ハーフ308円（税込）、「ハッピートロ」が638円（税込）、ハーフ385円（税込）、「ハッピーチキン」が528円（税込）、ハーフ308円（税込）。「牛角アイス～ハッピーターン味～」は319円（税込）で販売される。

コラボメニューの販売期間は5月25日から7月5日まで。全国の牛角および牛角食べ放題専門店で販売され、いずれも無くなり次第終了となる。