東雲うみがセクシービキニで表紙に登場！“圧巻ボディ”のちーまき、人気声優つんこが『FLASH』で豪華グラビア！ | RBB TODAY

6月9日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）最新号の表紙と巻頭グラビアに東雲うみが登場した。

女優・タレント・グラビア・モデル・YouTuberと多彩なフィールドで活躍中の東雲。巻頭グラビアではシャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なカットを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新たな一面が詰まった誌面は必見の内容となっている。

「週刊FLASH」6月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

東雲うみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

続いて登場するのは、グラビア各誌で引っ張りだこの20歳・ちーまき。誌面ではランジェリー姿など、7ページにわたり圧倒的なプロポーションを見せつけている。多方面で活躍しながらも「肩書きは“普通の女子大生"がいいです」と語るその自然体が彼女の人気の秘密。そんなちーまきのデジタル写真集『ひとりあそび』『君に降る朝』は「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店で発売中だ。

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

大人気声優＆コスプレイヤーにしてDJとしての活動も行うつんこは、念願のサウナグラビアを披露。誌面ではセクシーな衣装で汗ばむ姿がたっぷりと収録されている。つんこのデジタル写真集『灼熱の恋』『恋はまだ冷めない』も同時展開されており、ファンにとっては見逃せないラインナップとなっている。

つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

さらに、アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーとして活動するタレント・黒嵜菜々子は、同誌では2年半ぶりとなるグラビアを披露。美貌が弾ける水着姿は久々の登場とあって注目を集めそうだ。

黒嵜菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」を卒業し、現在は女優として歩みを進める佐々木ほのかも誌面に登場。20歳を迎えたフレッシュさの中に大人の表情をのぞかせ、インタビューではソロ活動をするようになってからの苦労や公開を控える出演映画についても語っている。