BTS・RM、先輩の結婚式に祝儀100万円贈る！ラッパーが明かした逸話「自分が1番だと思ったら…」 | RBB TODAY

ラッパーのディンディンが、ボーイズグループBTSのRMが先輩に贈った結婚祝いの額を公開した。

最近、YouTubeチャンネル「TINGTINGTINGTING」には、「手ぶらでできるコスパ最強のプロポーズ | EP.12 ベッティング」（原題）という動画が公開された。

【写真】RMからご祝儀100万円をもらったのは誰？

同日、祝儀について話しているなかで、ディンディンは、ラッパーのスリーピーの結婚式の祝儀に言及した。

彼は、「スリーピーさんの結婚が、僕の親しい知人のなかでほぼ初めての結婚だった。彼に最高のお祝いをしたかった。だから、僕は800～900万ウォン（約80～90万円）相当を贈った」と明かした。

続けて、「現金で渡さずに、冷蔵庫、エアドレッサー、洗濯機、乾燥機をすべて用意した。だから自分が1位だと思っていたのだが、BTSのRMさんからスリーピーさんにDMが届いた」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「TINGTINGTINGTING」）

1枚目右下：スリーピー、5枚目：ディンディン

当時、RMはスリーピーに「スリーピーさん、結婚したという記事を見た。口座を教えてほしい」とDMを送り、スリーピーが口座を教えると、すぐに1000万ウォン（約100万円）を送ったということだ。

ディンディンは、「スリーピー兄さん、本当におめでとう。必ず幸せになって』とメッセージを送り、ぴったり1000万ウォン送った」として、「ところが、RMがBTSのオーディションを受けることになったのは、スリーピーさんが推薦してくれたからだ。そのようなストーリーがある」と伝えた。

これに先立ち、スリーピー自身もさまざまな番組を通じて、RMから結婚祝いとして1000万ウォンを受け取ったと明かした。スリーピーは、過去に当時中学生だったRMに現在の事務所を紹介したのが自分だったというエピソードを公開したこともある。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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