「BTS・Vが訪れたお店を…」Vと親友の俳優パク・ソジュン、旅行中の意外な検索方法に注目 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、済州（チェジュ）の黒豚の名店を“死守”するため、済州島のあるパン屋で思わず検索をした。

去る6月7日、韓国で放送されたtvN『花より青春：Limited Edition』では、女優チョン・ユミ、俳優パク・ソジュン、俳優チェ・ウシクが最後の旅行先である済州島へ向かい、ロマンあふれる旅を始めた。

【写真】パク・ソジュン、買い物中にVを発見？

済州港に到着した3人は、強く望んでいた済州島に到着したことに幸せそうだった。これに先立ち、パク・ソジュンは済州島に行くといつも訪れていた黒豚のお店に言及した。名前は分からないが、知人のガイドが紹介してくれたことで、パク・ソジュンとチェ・ウシクがよく通っていたお店であるという。

3人はインターネットカフェで店名を調べることにした。移動中にチョン・ユミは「キム・テヒョン（Vの本名）黒豚。面白すぎる」と話し、パク・ソジュン、チェ・ウシクとともにお店を訪れたボーイズグループBTSのVに言及して、愉快な大親友らしい関係性をのぞかせた。

（写真＝tvN）1枚目：チョン・ユミ、4枚目：パク・ソジュン

しかし、パク・ソジュン、チェ・ウシク、Vらの大親友グループ「ウガファミリー」の行きつけの店へ向かう旅は、始まりから暗雲が立ち込めた。

あいにく周辺のインターネットカフェがすべて閉まっていたため、3人は困る様子を見せた。結局、3人は店に入ってスマートフォンを借り、少しの間検索をさせてもらうことにした。

勇気を出してチェーン店のパン屋に入ったパク・ソジュンは、ミネラルウォーターを1本手に取り、店員に「スマートフォンで検索を1つだけお願いできるか？BTSのVが行った黒豚のレストラン」と頼んだ。

パン屋の店員の積極的な手助けのおかげで、ついに見つけた住所に対して、パク・ソジュンは、「住所を1つだけ控えていってもいいか？」と伝え、ボールペンを取り出して住所を書き留めて、期待を高めた。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

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