「BTS・Vに変身したい」『それスノ』の男子高校生の愛らしい叫びが韓国でも話題に | RBB TODAY

日本のある男子高校生が「BTSのVに変身したい」という願いを公開し、実際に“イメチェン”に乗り出し、目を引いた。

去る6月5日、ボーイズグループSnow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』には、埼玉県の西武台高校の生徒が出演した。

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同日、生徒は学校の屋上に上がり、「子供の頃から外見では誰にも負けなかった！」と自信を持って叫んだ。

続けて、「そんな僕に今、悩みがある。ある日テレビを見ていると、世界的なイケメンのテテ（Vの愛称）を見て気づいた。僕のかっこよさは埼玉レベルであったということを…」と話し、笑いを誘った。

それとともに、「世界的なイケメンのVのように変身してみたいです！」と叫び、これを見守っていた生徒たちは大きな歓声で応援した。

（写真提供＝OSEN）V

その後、彼はプロのスタイリストの助けを借りて、Vのスタイルに変身した。ヘアスタイルとファッションを変えた後、鏡のなかの自分の姿を確認した彼は、満足気な表情を浮かべた。

Vは、日本をはじめ世界各国でZ世代の代表的な憧れのスターとして挙げられている。ヘアスタイルとファッション、メイクはもちろん、表情や雰囲気まで真似するファンが続出している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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