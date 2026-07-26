日本のAV女優に“デビュー”勧められた逸話も…バンドガールになった元韓国アイドル、海辺ではじける笑顔 | RBB TODAY

元cignatureのジウォンが爽やかな近況を公開した。

ジウォンは7月23日にインスタグラムを更新。

【写真】デカすぎてAV勧められるのも納得？なジウォン

夕暮れの海辺で撮影した複数枚の写真を投稿している。

公開された写真には、ブロンドヘアにオーバーサイズの白Tシャツ姿で浜辺を散策するジウォンの姿が収められている。海を指差して満面の笑みを見せたり、ウインクを披露したりと、飾らない表情が印象的だ。

夕焼けに染まり始めた空と波打ち際を背景にしたカットは、まるで青春映画のワンシーンのよう。ナチュラルな魅力と夏らしい爽やかな雰囲気が際立っている。

投稿を見たファンからは、「笑顔が眩しすぎる」「夏の妖精みたい」「金髪が本当に似合う」「こんな彼女と海に行きたい」といった反応が寄せられた。

ジウォンといえば、その並外れたプロポーションゆえに起きた驚きのエピソードも有名だ。過去に日本のAV女優・小倉由菜と共演した際、「人気が出そう。ぜひ（AV）デビューしてほしい」と冗談交じりに太鼓判を押されたことが、ネット上で大きな話題となった。

（写真＝ジウォンInstagram）

そんな彼女は、2017年にGood Dayの一員としてアイドルデビュー。グループ解散後の2020年からはcignatureのメンバーとして活動を続けてきた。2024年末にcignatureの解散が発表されるとソロ活動を開始し、現在は5人組ガールズバンドLATENCYのギター・ボーカルとして、アーティストとしての新たな局面を迎えている。

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