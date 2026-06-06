上西怜「ハツラツ＆セクシー」テーマにデジタル写真集 | RBB TODAY

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上西怜「ハツラツ＆セクシー」テーマにデジタル写真集

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『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』提供：週刊 SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子
  • 『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』提供：週刊 SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子
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  • 『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』提供：週刊 SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子
  • 『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』提供：週刊 SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子

　上西怜のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』の発売を記念した誌面カットが公開された。

　上西怜は2001年滋賀県生まれ。2016年にNMB48の5期生として加入し、グループ在籍中からグラビア活動を開始。各誌で表紙を飾るなど活躍を続け、2025年4月にグループを卒業した。2022年からは女性ファッション誌「SCawaii!」のレギュラーモデルを務め、2025～26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダーにも就任している。

　同作品の撮影テーマは「ハツラツ＆セクシー」。バスケットボールコートで汗を流す姿を激写しており、ドリブルやシュート練習する場面が収められている。汗をかいた後にシャツを脱ぎ捨て、オレンジ柄のビキニ姿でスポーツドリンクを飲んで水分補給する様子も確認できる。

　またセクシーなテーマを象徴するピンクランジェリーカットも収録。額縁アート作品を想起させるヒップやプロポーションを捉えたカットも含まれる。


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