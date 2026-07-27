「意外とボリュームも…」“氷晶肌”とラベンダーの対比が美…QWERベーシストのマゼンタが夕張に | RBB TODAY

QWERのベーシスト、マゼンタが近況を公開した。

マゼンタは7月23日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】意外とデカいマゼンタ

「夕張メロンを100個食べた旅行」「日焼け止めを100回塗った（笑）」などとユーモアたっぷりにつづり、北海道旅行の様子を投稿している。

公開された写真では、ラベンダー畑や観光地を巡る様子を披露。白いワンピース姿で夕張メロンやアイスクリームを楽しむなど、夏らしい旅行を満喫している。

なかでも目を引いたのは、その抜群のスタイルだ。華奢な体型ながら、デコルテが映えるワンピースを上品に着こなしている。また、氷の結晶を思わせる真っ白な肌も相まって、まるで人形のようなビジュアルを見せている。

今回の投稿を受け、ネット上では「本当にお姫様みたい」「北海道の妖精だ」「白が似合いすぎる」「今日もかわいすぎる」「意外とボリュームもあるんだ」といったコメントが寄せられた。

（写真＝マゼンタInstagram）

マゼンタは現在、元NMB48のイ・シヨンがボーカルを務めるQWERのベーシストとして活動中。その前は人気配信者として注目を集めていた。

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。

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