ずり落ちそう…過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“紐なし”トップスで圧巻ボディあらわ | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが、抜群のプロポーションを披露した。

ファサは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ファサ、“紐なし”トップス

公開された写真には、ライブ公演のために訪れたマカオで過ごすファサの姿が収められている。

白のチューブトップにハイウエストのスカートを合わせたオールホワイトコーデで、持ち前のグラマラスなスタイルを強調。街中でたたずむ姿や食事を楽しむ様子、ゲームセンターではしゃぐ姿など、写真ごとに異なる魅力を見せ、ファンを惹きつけた。

この投稿を見たファンからは、「完璧です」「スタイル抜群」「すごい」「心臓が飛び出る」「ゴージャス」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ファサInstagram）

なお、ファサが所属するMAMAMOOは現在、ワールドツアーを開催中。10月には東京ガーデンシアターで、日本公演「MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD] in TOKYO」を開催する予定だ。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

■【画像】“公然わいせつ罪”とされたファサの過激ダンス

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