ぴったぴたの白衣装で“びしょ濡れフェス”に登場！避妊具ばらまきも話題のBIBI、妖艶な美しさ | RBB TODAY

歌手BIBIが、音楽フェスティバル「WATERBOMB」のステージで唯一無二の存在感を放ち、観客を魅了した。

去る7月25日、“びしょ濡れフェス”の名で親しまれている「WATERBOMB」の公式SNSには、ステージ上で華やかなパフォーマンスを披露するBIBIの姿が収められた動画が公開された。

【写真】びしょ濡れフェスに出演したBIBI

公開された動画のなかのBIBIは、タイトな白色のボディスーツ姿で登場し、一瞬にして人々の視線を釘付けにした。

スポーティーでありながらも、洗練されたスタイルを完成させた彼女は、魅力的な歌声とダンスで観客の熱い歓声を引き出した。

（写真＝「WATERBOMB」SNS）BIBI

パフォーマンス中には、ウォーターキャノンを撃ち、会場の熱気を高めるかと思えば、ステージの裏側でもカメラに向けて余裕のある姿と妖艶な美しさを見せた。

（写真＝「WATERBOMB」SNS）BIBI

なお、BIBIは2019年に『BINU』で歌手デビュー。楽曲『She Got It』をアメリカで披露したとき、歌詞にかけて避妊具をばら撒くパフォーマンスも話題になった。

最近は音楽活動のみならず、ドラマ『最悪の悪』、映画『このろくでもない世界で』などを通じて、演技にも挑戦している。

■【画像】BIBI、ライブ中にコンドームばら撒き

■【写真】胸元の“ボリューム”がユラユラ…ダンス中のBIBI

■【写真】BIBI、水着姿で寝そべり胸元パッカーン