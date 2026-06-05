「スマホより本」IVE・ガウル、“読書好きアイドル”の一面披露！寝る前のルーティン明かす | RBB TODAY

IVEのガウルが、読書への熱い思いを語った。

6月3日、ガウルの個人YouTubeチャンネルに一本の動画が投稿された。

【写真】「伝説級」ガウル、日本での“エモSHOT”

公開された映像には、韓国の読書キャンペーン「2026 読書する大韓民国」のキャンペーンパートナーを務めるガウルが、「読書する大韓民国」宣言式に出席した様子が収められている。

（画像＝YouTube『ガウルの温度』）

読書をテーマに行われたミニブックトークで、ガウルは「寝る前に自分だけの時間を持つのが好き。スマートフォンを見るよりも、数ページ、数行でも本を読んでから眠るようにしている」と自身のルーティンを紹介した。

続けて、「スマートフォンのように次々と消費できるコンテンツを見ていると、時間が経つのも忘れて眠りに落ちてしまう。本を読むと自分だけの考えを持つことができるし、考えを整理できるので良い」と読書の魅力を語った。

また、“人生の一冊”については、「他の人が読んでいる本に合わせる必要はない。自分が好きなジャンル、自分が好きな文章を読むことが一番大切だと思う」と語った。

さらに、「IVEのメンバーとして、YouTubeでたくさんの本を紹介している。ファンの中には若い方も多いので、良い影響を与えながら、さまざまな本を紹介できることがうれしい」と伝えた。

最後にガウルは、「本は自分の読みたいように読めばいいし、それが癒やしだと思う。皆さんも自分なりの読書スタイルを見つけてほしい」と語り、キャンペーンパートナーとしての役割を果たした。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

■【写真】「限界突破してる」ガウル、色香漂う“網タイツ姿

■【写真】ガウル、反則級の“寝そべりSHOT”

■【写真】「天使から小悪魔に…」ガウル、大胆イメチェン