ラブコールが止まらない！SEVENTEEN・ジョシュア、世界的ブランドも魅了した“完璧ビジュアル” | RBB TODAY

SEVENTEENのジョシュアが、世界のファッション界から熱い注目を集めている。

6月5日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ジョシュアには有名ブランドをはじめ、世界的に権威のある雑誌からもラブコールが相次いでいるという。

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まず、スイスの高級時計ブランド「ジャガー・ルクルト」の「フレンズ・オブ・ザ・ハウス」に抜擢された。K-POPアーティストとしては初の起用となる。

ジャガー・ルクルト側は、「ジョシュアの誠実さ、節度ある姿勢、そして献身的な姿勢は、メゾンが大切にする価値観と自然に重なる」とコメントした。 またジョシュアは、5月29日に中国・四川省で開催された大規模ファッションイベント「VOGUE VACATION」に、海外アーティストとして唯一招待された。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ジョシュア

『VOGUE China』が主催する同イベントは、中国のメディアやファッション業界で高い権威を誇ることで知られている。 ジョシュアはこの日、オールホワイトのスーツに華やかなアクセサリーを合わせ、“ラグジュアリーアイコン”らしい存在感を放った。

さらに、『VOGUE Singapore』の表紙モデルにも抜擢された。クラシックなスタイルから大胆なカラーコーディネートまで、多彩なファッションを着こなし、洗練された魅力を披露。同誌はジョシュアを「K-POPの巨匠（K-pop virtuoso）」と紹介し、「絶えず成長し、新たな領域へ挑戦し続ける情熱が際立っている」と評価した。

（写真提供＝VOGUE Singapore』）ジョシュア

ジョシュアはこれに先立ち、英国の有力ファッション誌『PUSS PUSS』で、創刊以来初となる英国版・中国版の同時表紙を飾ったほか、『Esquire Japan』にも登場している。

一方、ジョシュアは最近、ポップスターのアンダーソン・パークが監督・主演を務めた映画『K-POPS!』のサウンドトラック『One More Dance』をリリースした。 同曲は著名プロデューサーのデム・ジョインツがプロデュースを手がけ、アメリカの人気バンドWhy Don't We出身のコービン・ベッソンがフィーチャリング参加している。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

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