BTS、日本の人気アーティストを抑え快挙！Billboard Japan上半期「Hot Albums」1位を獲得 | RBB TODAY

BTSの『ARIRANG』が、Billboard Japanの上半期ランキングで「Hot Albums」1位を獲得した。

日本での変わらぬ人気を証明している。

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6月5日、Billboard Japanが発表した2026年上半期チャート（集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日）によると、3月20日にリリースされたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が、総合アルバムチャート「Hot Albums」で首位に輝いた。

タイトル曲『SWIM』と収録曲『2.0』は、総合ソングチャート「Hot 100」にそれぞれ38位と87位でランクインした。

また、『ARIRANG』はCDセールスとストリーミングでそれぞれ1位を記録し、ダウンロードでは2位にランクインした。発売からわずか約2カ月での快挙という点でも大きな意味を持つ。特に、King & PrinceやMrs. GREEN APPLEなど、日本を代表する人気アーティストたちとの競争を制して成し遂げた成果として注目を集めている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSは総合アーティストチャート「Artist 100」でも6位を記録した。Mrs. GREEN APPLE、back number、米津玄師、Snow Manなど、日本で高い人気と強固なファンダムを誇るアーティストたちが上位を占める中、トップ10入りを果たした海外アーティストはBTSのみだった。

さらに、6月3日にBillboard Japanが発表した最新チャート（6月3日付）によると、『ARIRANG』は「Hot Albums」で1位を獲得し、通算9度目の首位を達成した。『SWIM』も「Hot 100」で21位にランクインし、依然として好調な人気を維持している。

なお、BTSは6月12日・13日に釜山アジアード主競技場で「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN」を開催し、ワールドツアーの熱気を引き継ぐ。今回のワールドツアーは北米、ヨーロッパ、アジアなど世界34都市で全86公演が行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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