日本イベント出演が開催7日前に突如中止…EXO・シウミン側、“契約トラブル”に言及「明白な詐欺行為」【全文】 | RBB TODAY

EXO・シウミンが、東京ガーデンシアターで開催予定の「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」への出演が開催7日前に中止となった。

これについてシウミン側がコメントを発表した。

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6月5日、所属事務所INB100は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「シウミンの『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』出演に関連し、契約過程で不適切な事項が確認されたため、当社と本イベント主催者が協議した結果、シウミンの出演を保留することにした」とコメントした。

これに先立ち、シウミンは6月9日、10日に東京ガーデンシアターで開催される「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」に出演する予定だったが、公演を1週間後に控えたタイミングで突然出演が取り消され、代わりにTHE BOYZのニュー（New）が出演することが伝えられた。

所属事務所は、「本イベントの主催者はシウミンの出演交渉のため、当社ではなく別の企業と4月27日に契約を締結した。その企業は契約書上で自らを『シウミンの所属事務所』と記載し、シウミンと専属契約を結んでいるかのように装って契約を進めた」と明らかにした。

続けて、「日本のイベント主催者による確認の結果、その企業は実際の所属事務所ではないにもかかわらず権限を詐称しており、他の仲介業者への手数料支払いのために口座を貸していただけだったことが判明した」と説明した。

（写真提供＝OSEN）シウミン

さらに所属事務所は、「イベント主催者はこうした事実を後になって認識し、これを明白な詐欺行為と判断して当該企業との契約を即時解除した。その結果、非常に残念ながらシウミンの『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』への出演は見送られることとなった」と伝えた。

一方で、アーティスト側に責任はないことを強調した。所属事務所は、「本件について、アーティストであるシウミン本人にはいかなる問題や責任もないことを明確に申し上げる。また、イベント主催者も当該企業との契約を正式な契約だと信じ、誠実にイベント準備を進めてきた善意の被害者だ」と付け加えた。

最後に所属事務所は、「今後このような被害が発生しないよう、アーティスト保護に最善を尽くす」と約束した。

シウミンの所属事務所INB100の公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。INB100です。

まず、シウミンの「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のステージを楽しみに待ってくださっていた多くのファンの皆さま、そして関係者の皆さまに残念なお知らせをお伝えすることとなり、深くお詫び申し上げます。

最近、シウミンの同イベント出演に関連して契約過程で不適切な事項が確認されたため、当社と本イベント主催者が協議した結果、シウミンの出演を保留することを決定しました。これに関する正確な事実関係と当社の立場を以下の通りお伝えします。

1. 所属事務所の詐称および詐欺的契約の疑い

本イベントの主催者はシウミンの出演交渉のため、当社ではなく別の企業と2026年4月27日に契約を締結しました。当該企業は契約書上で自らを「シウミンの所属事務所」と記載し、シウミンと専属契約を結んでいるかのように装って契約を進めました。

日本のイベント主催者による確認の結果、その企業は実際の所属事務所ではないにもかかわらず権限を詐称しており、他の仲介業者への手数料支払いのために口座を貸していただけだったことが判明しました。

2. イベント主催者による契約解除および出演中止

イベント主催者は上記の事実を後になって認識し、これを明白な詐欺行為と判断して当該企業との契約を即時解除しました。その結果、非常に残念ながらシウミンの「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」への出演は見送られることとなりました。

3. アーティストおよびイベント主催者の無関係性

当社は今回の件に関して、アーティストであるシウミン本人にはいかなる問題や責任もないことを明確に申し上げます。

また、イベント主催者も当該企業との契約を正式な契約だと固く信じ、誠実にイベント準備を進めてきた善意の被害者です。したがって、主催者やアーティストに対する誤解や憶測はお控えいただくよう切にお願い申し上げます。

4. 詐欺行為関与者に対する強力な法的対応

INB100は、所属アーティストの権利を侵害し、ファンの皆さまに混乱を招いた今回の事態を極めて重大な犯罪行為と認識しています。

当社は現在、法的代理人を通じて綿密な事実関係の調査を進めており、詐欺的行為に加担した関係者全員に対して厳正な法的措置を講じる予定です。

改めて、シウミンの出演を楽しみにしてくださっていたファンの皆さまに大きな失望とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

当社は今後、このような被害が発生しないようアーティスト保護に最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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