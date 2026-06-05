そんなに見つめないで…IVE・ユジン、ベッドの上で見せた無防備な姿にドキッ「反則です」 | RBB TODAY

IVEのユジンが、反則級の“上目遣い”でファンの心を射止めた。

ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】そんなに見つめないで…ユジン、ベッドで見せた無防備な姿

公開された写真には、ベッドに座ってカメラを見つめるユジンの姿が収められている。彼女は、フリルがあしらわれたモノトーンのワンピースを着こなし、清楚でありながらどこか色っぽい雰囲気を漂わせている。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「そんなに見つめないで…」「反則です」「これはあかん」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは、5月27日に日本4thミニアルバム『LUCID DREAM』をリリースした。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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