約12年ぶりに再結成も“不仲説”のメンバーの姿はなく…Secret、新メンバー加え3人組として再始動へ | RBB TODAY

ガールズグループSecretが、約12年ぶりに再結成する。

6月4日、芸能事務所RBWは、「Secretがカムバックを準備しているのは事実だ。カムバックに関する具体的なことは、順次ご案内する」と明らかにした。

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今回の再結成には、ヒョソンとハナが参加する。2人は、新メンバーを迎え入れ、3人組で活動を準備しているという。

ソナとジウンは今回のプロジェクトには合流しない。RBWが制作と企画を担当し、Secretの代表的なヒット曲をリメイクする方向で進められる。

（写真＝ヒョソンInstagram）左からヒョソン、ハナ

再結成のニュースに先立ち、6月3日、ヒョソンは自身のSNSに「『Shy Boy』のメイクをまたやってみた。2011年に戻った。ひとまずSecret Time（Secretのファンネーム）全員集合ね」という文章とともに、写真を投稿した。黄色い衣装にリボンスカーフ、オレンジ色の髪で、活動時の姿を再現した。

なお、2009年にデビューしたSecretは、『Magic』『Madonna』『Shy Boy』『Starlight Moonlight』『Love is Move』『POISON』などを立て続けにヒットさせ、K-POP第2世代を代表するガールズグループとして活躍した。2016年にソナが脱退した後、グループ活動は事実上休止となっていた。

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