「クレオパトラみたい」“元祖バービー人形”と呼ばれた韓国女優、ビジュアル激変？ファンの反応分かれる | RBB TODAY

“元祖バービー人形”の愛称で知られる女優ハン・チェヨンが、ライブ配信で見せたビジュアルが話題を集めている。

最近、ハン・チェヨンはTikTokのライブ配信を通じてファンとリアルタイムで交流した。しかし、配信後にキャプチャー画像がオンラインコミュニティを中心に拡散され、予想外の注目を浴びることとなった。

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話題の中心となったのは、普段とは異なるメイクスタイルだ。ハン・チェヨンは、目頭から下まぶたまでしっかりと強調したアイラインとスモーキーメイクで、これまでとは違った強烈な雰囲気を演出。さらに、以前よりシャープに見えるフェイスラインも相まって、上品で洗練された従来のイメージとは異なる印象を与えた。

（画像＝ハン・チェヨンTikTokライブ）

これを見た一部のネットユーザーからは、「顔変わった？」「最初は誰だか分からなかった」「疲れて見えて心配」などの声が上がった。

一方で、「クレオパトラのようなコンセプトだ」「メイクが濃いからそう見えるだけ」「相変わらずバービー人形のようなビジュアル」「よく似合っている」「むしろ親しみやすくてかわいい」といった好意的な反応も寄せられた。

特に今回の配信は、ハン・チェヨンにとって初めてのTikTokライブだった。彼女は事前に「SNS LIVEで初めてご挨拶することになった」と予告し、新たなプラットフォームへの挑戦を知らせていた。

実際の配信では、やや緊張した様子でコメントを読みながらファンと交流。また、TikTok特有の「ライブマッチ」機能を体験するなど、初心者クリエイターのような一面を見せて笑いを誘った。

さらに、SNS用語を学んだり、人気クリエイターたちと交流したりするなど積極的に新しい環境に適応。約5時間にわたってライブを続け、ファンとの時間を楽しんだ。

配信を見たファンからは、「顔が変わったのではなくメイクが変わっただけ」「ライブだからこそ自然に見える」「50歳に近い年齢とは思えない美貌」「どんなメイクも似合うのがハン・チェヨン」といった反応が寄せられている。

今回の話題は、“変わった顔”そのものではなく、普段見られない大胆なメイクと、新たなプラットフォームに挑戦するハン・チェヨンの新鮮な姿に注目が集まった結果とも言えそうだ。

「クレオパトラみたい」という声から、「かわいくて人間味がある」という声まで、久しぶりに見せた新鮮な魅力がファンの関心を引きつけている。

（記事提供＝OSEN）

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